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ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
24.06.2021 23:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ в преддверии 100-летия вуза прошел бал выпускников. Участниками бала стали лучшие студенты, которые за годы обучения показали высокие результаты в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета.-0-
Фото Оксаны Манчук
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. В БГУ в преддверии 100-летия вуза прошел бал выпускников. Участниками бала стали лучшие студенты, которые за годы обучения показали высокие результаты в...
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