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ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников

24.06.2021 23:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ в преддверии 100-летия вуза прошел бал выпускников. Участниками бала стали лучшие студенты, которые за годы обучения показали высокие результаты в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
ФОТОФАКТ: В БГУ прошел бал выпускников
 
Теги: Минск
 
 
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. В БГУ в преддверии 100-летия вуза прошел бал выпускников. Участниками бала стали лучшие студенты, которые за годы обучения показали высокие результаты в...
 
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