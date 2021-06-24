Число политзаключенных в Беларуси выросло до 507 человек

Правозащитники признали политзаключенными в Беларуси еще четырех человек. Общее число политических заключенных в стране составило 507.

Политзаключенными в Беларуси признаны: Ян Дайлида, Петр Грецкий, Александр Потапович и Николай Денисевич. Дайлида получил 3,5 лет «химии» по ч. 1 ст. 342 УК и ст. 364 УК, Грецкого осудили на 3 года «химии» по ч.1 ст.342 и ст.364 УК. Потапович осужден на 2,5 года лишения свободы по ст.364 УК, а Денисевич — на 4 года лишения свободы по ч.1 ст.342 УК, ст.364 УК, ч.1 ст.218 Уголовного кодекса.