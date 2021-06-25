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Адвокаты 25 июня бесплатно проконсультируют малоимущих
25.06.2021 08:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты 25 июня бесплатно проконсультируют малоимущих. Такая информация размещена на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, сообщает БЕЛТА.
Юридическая помощь бесплатно в виде консультирования малоимущих будет оказана в связи с празднованием Дня образования адвокатуры Беларуси. Такое постановление принял совет Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Акция пройдет во всех адвокатских образованиях страны.-0-
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Юридическая помощь бесплатно в виде консультирования малоимущих будет оказана в связи с празднованием Дня образования адвокатуры Беларуси. Такое постановление...
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