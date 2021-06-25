Дзермант: белорусский сюжет вписан в план глобального противостояния Запада с Россией и Китаем

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский сюжет (попытка цветной революции, попытка заговора, санкционно-экономическая война против страны), конечно же, вписан в план глобального противостояния Запада с Россией и Китаем, новой холодной войны. Такое мнение в своем Тelegram-канале опубликовал политический аналитик Алексей Дзермант, сообщает БЕЛТА.

"Западу необходимо показательно разгромить белорусский форпост. Причем через своих агентов влияния в России они стараются продвигать идею, что поддержка Беларуси для России обойдется слишком дорого, она обременительна, еще больше ухудшит и без того плохие отношения России и Запада и что проще будет им вместе договориться о смене власти в Беларуси", - считает эксперт.

По его словам, задумка хитрая, но понятная - сначала разобраться с Минском, чтобы потом без препятствий заняться Москвой. "Давление на нас в ближайшее время будет очень мощным, инцидент с британским кораблем это только подтверждает, и подобное, увы, еще не раз повторится. Ну а наш ответ должен состоять в укреплении военно-политического союза и в промышленной кооперации. Причем в реальной, а не просто в желании воспользоваться ситуацией для дерибана собственности и вывоза денег на тот же Запад", - считает Алексей Дзермант.

Он считает, что ответ Беларуси на западные санкции должен быть комплексным и жестким, чтобы у оппонентов не возникало никаких иллюзий относительно того, что нас можно сломить.

"Этот ответ может включать следующее: 1. Сворачивать сотрудничество в сфере безопасности с ЕС, особенно с соседями, особенно в части контроля границы. Поток мигрантов, наркотрафик, контрабанда - все это должно больше беспокоить не Беларусь, а ЕС. Так пусть начнут беспокоиться и тратить деньги. 2. Сворачивать социогуманитарное сотрудничество. Выпиливать все западные НКО, хоть каким-то образом имеющие отношение к политике, культуре, образованию, медийной сфере. Закрывать все СМИ с западным финансированием. Выходить из Болонской системы. 3. В экономической сфере - минимизировать транзит через Прибалтику, начать национализацию активов западных корпораций. 4. Начать активную работу с противниками атлантического курса в Европе левого и правого толка, обеспечить им всевозможную поддержку для работы в своих странах. Организовать соответствующую политическую и информационную инфраструктуру. 5. Идеологическое противодействие. Западные ценности, политические системы необходимо качественно и доходчиво критиковать, показывать их ущербность, отсталость и невозможность их внедрения в нашей стране", - такие варианты ответа на санкции предложил Алексей Дзермант.-0-