Роман Протасевич и Софья Сапега - под домашним арестом

Гражданку России Софью Сапегу и экс-редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича перевели под домашний арест.

Об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на родителей Сапеги и отца Протасевича Дмитрия.

Родители Протасевича не видели. По словам Дмитрия, Роман находится в съемной квартире.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», - сказал отец. Он добавил, что ни адвокаты, ни власти ничего не сообщают семье.

Софья Сапега сейчас тоже под домашним арестом, она живет одна в съемной квартире в Минске.

«Мы находимся в шоке», - сказал отчим Софьи Сергей Дудич. Для родителей Софьи это стало неожиданностью.

Неделю назад с просьбой о ее помиловании к Лукашенко обратился отец Софьи, Андрей Сапега. После этого российский посол в РФ высказывался о том, что «вопрос обсуждается».

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