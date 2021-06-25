По итогам проверки Генпрокуратуры в системе Минстройархитектуры в бюджет взыскано Br76,7 тыс.

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры проверило исполнение законодательства о борьбе с коррупцией в системе Министерства архитектуры и строительства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

В ходе проверки, которая проводилась в 2020 году, выявлены нарушения в организации профилактической работы по противодействию коррупции, а также при проведении закупок. Вскрыты факты несоблюдения должностными лицами антикоррупционных ограничений, непринятия мер по предотвращению конфликта интересов, непресечения необоснованного посредничества в закупках. Все это способствовало совершению коррупционных преступлений.

Так, 11 руководителей и главных бухгалтеров организаций системы Минстройархитектуры получили доходы в нарушение антикоррупционного законодательства - за незаконное участие в управлении коммерческой организацией и выполнение иной оплачиваемой работы.

По результатам проверки Генпрокуратура внесла представление в адрес министра архитектуры и строительства. После рассмотрения акта надзора Минстройархитектуры реализовало комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, привлекло к дисциплинарной и иной ответственности 6 должностных лиц.

Кроме того, профильная комиссия министерства на основании методических рекомендаций по организации антикоррупционной работы в государственных органах и организациях, которые разработала Генпрокуратура, утвердила свои рекомендации в этой части. В них отражены конкретные профилактические механизмы борьбы с коррупцией, пути их реализации, а также порядок взаимодействия с иными госорганами в этом направлении деятельности.

Представитель Генпрокуратуры впоследствии выступил на обучающем семинаре с разъяснениями перед руководителями организаций из системы министерства, а также кандидатами на названные должности, входящими в соответствующий резерв.

Принятые по требованию прокуроров меры позволили снизить количество коррупционных преступлений в строительной отрасли: за январь - май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го их число сократилось с 78 до 46. В то время как в 2017 году в строительной отрасли было зафиксировано 145 коррупционных преступлений, в 2018-м - 244, 2019-м - 147, 2020-м - 139, связанных, как правило, со взяточничеством при закупках, должностными хищениями и злоупотреблениями.

На основании ст.40 закона "О борьбе с коррупцией" территориальные прокуроры взыскали с государственных должностных лиц в доход республиканского бюджета незаконно полученные средства в размере Br76,7 тыс.

Сейчас управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с прокурорами областей и города Минска принимает дополнительные меры к изъятию и обращению в доход государства незаконно полученного имущества в порядке ст.36 и ст.40 закона в иных сферах деятельности.-0-