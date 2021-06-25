Роман Протасевич и Софья Сапега - под домашним арестом

Гражданку России Софью Сапегу и экс-редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича перевели под домашний арест.

Об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на родителей Сапеги и отца Протасевича Дмитрия.

Родители Протасевича не видели. По словам Дмитрия, Роман находится в съемной квартире.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», - сказал отец. Он добавил, что ни адвокаты, ни власти ничего не сообщают семье.

Софья Сапега сейчас тоже под домашним арестом, она живет одна в съемной квартире в Минске.

«Мы находимся в шоке», - сказал отчим Софьи Сергей Дудич. Для родителей Софьи это стало неожиданностью. Сняты ли с Софьи обвинения, Дудич сказать не может, «чтобы не навредить дочери», но семья надеется на это. Время свидания с дочерью в съемной квартире, по словам Дудича, не ограничивали.

С чем это связано?

Адвокат Сапеги в эфире телеканала «Дождь» подтвердил эту информацию. По его словам, у девушки есть возможность встречаться с родителями. Адвокат связал перевод под домашний арест со встречей Путина и Лукашенко. «Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома», - сказал он.

Неделю назад с просьбой о ее помиловании к Лукашенко обратился отец Софьи, Андрей Сапега. После этого российский посол в РФ заявил, что «вопрос обсуждается».

Что рассказал адвокат

Адвокат Софьи Сапеги Антон Гашинский встречался с ней «на днях», о чем рассказал DW Беларусь. «София сама позвонила родителям. Они были в шоке. Встреча была в ресторане, в присутствии третьих лиц», - так это происходило. По словам адвоката, «у Софьи действительно домашний арест, она проживает на съемной квартире с охраной. Следственные действия с ее участием сейчас постоянно проводятся интенсивно», - говорит он.

Софья Сапега – девушка экс-редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича, задержанного в минском аэропорту 23 мая.

Софью отправили на два месяца в СИЗО КГБ, после этого она на камеру сделала «признание» о противоправных действия в отношении белорусских силовиков. Видео с «признанием» опубликовал провластный Telegram-канал «Желтые сливы».

По словам матери Софии Анны Дудич, ее дочь никогда активно не выражала свою позицию по поводу Беларуси и протестов, была вне политики. Мать была шокирована видеозаписью.

История вопроса

Инцидент с самолетом Ryanair, вынужденно посаженным в Минске из-за заявления о ложном минировании, вызвал резкую реакцию в мире. Ряд стран запретили «Белавиа» летать над их территорией.

ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием.

24 июня Совет Евросоюза объявил о введении четвертого пакета санкций в отношении белорусского режима. Секторальные санкции касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС.

(Обновляется)