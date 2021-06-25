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Роман Протасевич и Софья Сапега - под домашним арестом
25.06.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Гражданку России Софью Сапегу и экс-редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича перевели под домашний арест.
Об этом
Родители Протасевича не видели. По словам Дмитрия, Роман находится в съемной квартире.
«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», - сказал отец. Он добавил, что ни адвокаты, ни власти ничего не сообщают семье.
Софья Сапега сейчас тоже под домашним арестом, она живет одна в съемной квартире в Минске.
«Мы находимся в шоке», - сказал отчим Софьи Сергей Дудич. Для родителей Софьи это стало неожиданностью. Сняты ли с Софьи обвинения, Дудич сказать не может, «чтобы не навредить дочери», но семья надеется на это. Время свидания с дочерью в съемной квартире, по словам Дудича, не ограничивали.
С чем это связано?
Адвокат Сапеги в эфире телеканала «Дождь» подтвердил эту информацию. По его словам, у девушки есть возможность встречаться с родителями. Адвокат связал перевод под домашний арест со встречей Путина и Лукашенко. «Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома», - сказал он.
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Гражданку России Софью Сапегу и экс-редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича перевели под домашний арест.
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