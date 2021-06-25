В Беларуси ограничено посещение лесов из-за жары

Источник материала: БT

Запреты и ограничения на посещение лесов введены более чем в ста районах Беларуси. Такие меры распространяются на все области страны. Ежедневно к пожароопасной карте прибавляются новые регионы. Основная проблема - в продолжительной засушливой погоде. Специалисты лесных хозяйств на дежурстве практически круглые сутки. Для обеспечения безопасности ежедневно обновляют минерализованные полосы, отделяющие участки леса от населенных пунктов, делают пешие обходы и объезды на спецтехнике.

Контроль осуществляют также и с воздуха. В лесах Столбцовского хозяйства установлено 5 камер видеонаблюдения, которые помогают фиксировать возгорания. Для наблюдения за ситуацией в труднопроходимых зонах регулярно вылетает дрон.





Читайте также:









