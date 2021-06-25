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В Беларуси ограничено посещение лесов из-за жары

25.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Запреты и ограничения на посещение лесов введены более чем в ста  районах Беларуси. Такие меры распространяются на все области страны. Ежедневно к пожароопасной карте прибавляются новые регионы. Основная проблема - в продолжительной засушливой погоде. Специалисты лесных хозяйств на дежурстве практически круглые сутки. Для обеспечения безопасности ежедневно обновляют минерализованные полосы, отделяющие участки леса от населенных пунктов, делают пешие обходы и объезды на спецтехнике. 

Контроль осуществляют также и с воздуха. В лесах Столбцовского хозяйства установлено 5 камер видеонаблюдения, которые помогают фиксировать возгорания. Для наблюдения за ситуацией в труднопроходимых зонах регулярно вылетает дрон.


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Запреты и ограничения на посещение лесов введены более чем в ста  районах Беларуси. Такие меры распространяются на все области страны. Ежедневно к пожароопасной...
 
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