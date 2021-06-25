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В Беларуси утонули более 60 человек
25.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Под пристальным вниманием в жаркую погоду и обстановка на водоемах. В летний зной люди спешат к воде, порой не думая о собственной безопасности. По стране трагических случаев гибели людей на водоемах уже более 60. Благодаря спасателям ОСВОДа в Гомеле удалось спасти 4-летнего ребенка. На Припяти - в Мозырском районе - спасатели вытащили из воды 8-летнюю девочку, которую начало уносить течением. И если в этих случаях медицинская помощь никому не понадобилась, то спасенного на реке в Добрушском районе пришлось срочно госпитализировать.
Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:
Было спасено 8 человек, из которых 6 - несовершеннолетние. Все несчастные случаи произошли в местах, запрещенных для купания. Хотелось бы еще раз обратиться ко всем отдыхающим: соблюдайте элементарные правила поведения на воде, не находитесь у водоемов и не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Отдыхайте только в тех местах, где есть сотрудники ОСВОД.
Сейчас работники МЧС и спасатели ОСВОД перешли на усиленный режим, развернута большая профилактическая работа, рейдовые мероприятия проходят каждый день.
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Под пристальным вниманием в жаркую погоду и обстановка на водоемах. В летний зной люди спешат к воде, порой не думая о собственной безопасности. По стране...
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