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Ректорский бал выпускников прошел в БГУ

25.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ректорский бал выпускников прошел в БГУ. В этом году он был тематическим и посвящен вековому юбилею университета. Среди приглашенных - только лучшие студенты. Все они за годы обучения показали высокие результаты в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета. Как это было, расскажет Анастасия Бенедисюк.

Позади - годы учебы: лекции и семинары, практика, жизнь в общежитии, фестивали. Студенчество - как оно есть. Почти для 5 тысяч выпускников БГУ в эти жаркие летние дни заканчивается такой яркий этап в жизни. На ректорский бал пригласили 73-х лучших выпускников. Отбор был серьезный. Чтобы попасть сюда, конкурс - 25 человек на место. Вот уж где действительно выбрали лучших!

Наука, спорт, культура, активная гражданская позиция. Все они уже вписали свои имена в историю вуза. Впереди вершины куда масштабнее - им предстоит работать на благо страны. Будущие экономисты, юристы, математики, биологи. Уже сегодня они ставят перед собой конкретные задачи.

Красная ковровая дорожка, фотозоны, летний амфитеатр! Такое атмосферное и красивое вручение дипломов точно запомнится на всю жизнь. Открыл торжественную церемонию ректор. Андрей Король отметил победителей конкурса "Лучший выпускник БГУ". Свои награды получили также студенческие лидеры и обладатели титула "Звезда БГУ".

Впервые в этом году состоялся выпуск 78-ми китайских граждан китайско-белорусского института ДПУ и БГУ. Всего же в выпускниках Белгосуниверситета на сей раз 273 иностранца из 17 стран.

Кульминационным моментом вечера стало поздравление выпускников со 100-летием БГУ. Они передали ректору символическую капсулу времени с письменным посланием и напутствиями для будущих студентов. Храниться она будет в университете в течение следующих ста лет.


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Ректорский бал выпускников прошел в БГУ. В этом году он был тематическим и посвящен вековому юбилею университета. Среди приглашенных - только лучшие студенты. Все...
 
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