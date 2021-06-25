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Руководители госорганов продолжают проводить приемы граждан в регионах Беларуси
25.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Руководители госорганов продолжают проводить приемы граждан в регионах. Сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович примет граждан в Ляховичском райисполкоме.
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Руководители госорганов продолжают проводить приемы граждан в регионах. Сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович примет...
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