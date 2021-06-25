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Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 продолжается в Минске

25.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские и российские эксперты прорабатывают контракты о поставке в вооруженные силы очередной партии самолетов Су-30, а уже в декабре в нашу армию должна поступить новая партия бронетранспортеров. Об этом стало известно накануне на площадке MILEX. Там прошли двухсторонние встречи, а также состоялось заседание Делового Совета при ОДКБ. Стороны обсудили совместные проекты, кооперацию, перспективы. Наряду с зарубежными партнерами Министерство обороны Беларуси также заинтересовано в приобретении и принятии на вооружение новейших образцов.

Сергей Симоненко, замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Беларуси:

Министерство обороны, конечно же, заинтересовано в принятии на вооружение и покупке данных образцов в интересах ВС Республики Беларусь. На сегодняшний день, в соответствии с госпрограммой вооружения, часть этих образцов, которые находятся на выставке, уже имеются на вооружении подразделений ВС, часть из них проходят госиспытания и будут приняты на вооружение в ближайшее время. Все они будут участвовать в комплексном стратегическом учении "Запад-2021".

Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 сегодня продолжается в Минске. Также планируются двухсторонние встречи руководства госвоенпрома и Минобороны с главами делегаций, заседание Совета членов ОДКБ, научная конференция и, конечно, работа самого форума. 


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Теги: Минск
 
 
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Белорусские и российские эксперты прорабатывают контракты о поставке в вооруженные силы очередной партии самолетов Су-30, а уже в декабре в нашу армию должна...
 
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