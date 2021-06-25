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В. Котович: Происходящее вокруг Беларуси - проверка народа на прочность
25.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Происходящее вокруг Беларуси - проверка народа на прочность, считает и сенатор Владимир Котович.
Владимир Котович, член Совета Республики:
Уроки Великой Отечественной войны написаны жизнями погибших белорусов. Ведь нигде в мире не было такого сильного сопротивления фашистским оккупантам, как на нашей земле. Наши люди, сражаясь с коричневой нацистской чумой, заслужили свою независимость. Толерантность и миролюбие белорусов - это уникальные качества нашего народа наряду со стойкостью и храбростью. В Год народного единства мы, белорусы, должны сплотиться как нация и достойно, как наши предки-воины, выстоять и самое главное - победить! Ведь наша страна, наша земля принадлежит только нам, нашим детям и внукам!
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Происходящее вокруг Беларуси - проверка народа на прочность, считает и сенатор Владимир Котович. Владимир Котович, член Совета Республики: Уроки Великой...
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