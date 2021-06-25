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Молодежь Беларуси еще раз обратилась к мировому сообществу

25.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суверенное государство, находящееся в самом центре Европы, пытаются превратить в резервацию, отрезав от остального мира. Это ли принципы просвещенной демократии? Такими ли методами должны действовать в 21 веке крупнейшие мировые державы? Эти вопросы белорусская молодежь адресовала мировой общественности в своем заявлении по поводу введения санкций Европейским союзом. В тексте документа подчеркнуто: никакие политические разногласия не должны ущемлять права обычных граждан. От санкций в первую очередь страдают работники организаций и предприятий, а, следовательно, их семьи и дети, молодежь. Европейский союз не имеет права пренебрегать судьбами простых людей!

Владислав Федюкович, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Информационная война, которая велась в отношении нашей страны не принесла соответствующих результатов, поэтому Евросоюз начал давить экономически. И как сказал наш Президент, их санкции - это их бессилие. Европейский рынок для нас не является основным, и поэтому экспорт, который был направлен на европейский рынок, будет перенаправлен на страны Азии и страны Содружества Независимых Государств.

Виктория Куприянова, блогер:

Я считаю, что санкции - это просто мера, которая идет по определенному сценарию, и мы, молодежь, это все видим и понимаем, и мы считаем что санкции ни к чему хорошему не приведут, и это коснется не только страны, но и конкретно молодежи. Сейчас молодежь должна не прогибаться под эти санкции, а собрать все свои силы, собраться все вместе и доказать, что мы, молодое поколение, тоже чего-то стоим и можем чего-то добиться.

Молодежь Беларуси еще раз обратилась к мировому сообществу, акцентируя внимание на неправомерности действий ЕС. Ведь действия, направленные на подрыв экономики Беларуси, противоречат нормам международного права.


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Суверенное государство, находящееся в самом центре Европы, пытаются превратить в резервацию, отрезав от остального мира. Это ли принципы просвещенной демократии?...
 
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