Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордная температура за всю историю метеонаблюдений отмечена в Могилеве 24 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений на метеостанции Могилев была отмечена вчера - плюс 37 градусов. Был побит годовой максимум. До этого рекордом в Могилеве было плюс 36,8 в 2010 году", - рассказали в Белгидромете.

В Минске 24 июня был повторен абсолютный рекорд 2015 года - плюс 35,8. На метеостанции Ганцевичи рекорд был побит: если в 2014 году было плюс 35,3, то вчера было 35,5 градусов жары. Также повторен рекорд 2014 года в Ивацевичах - плюс 35,7.

"Однако абсолютный рекорд для территории Беларуси побит не был. Этот максимум был зафиксирован в 2010 году в Гомеле и составляет плюс 38,9 градусов", - отметили в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси сохранится жаркая погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах возможны сильные ливни, град. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах местами сильный порывистый. Температура воздуха днем составит 29-34 градуса жары, на большей части Гомельской и Могилевской областей и местами на остальной территории - плюс 35-36.

По прогнозам синоптиков, жара в Беларуси начнет ослабевать в выходные. А на следующей неделе температурный фон понизится до комфортных значений.-0-