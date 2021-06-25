В Беларуси в этом году предусмотрено строительство жилья для более 8,8 тыс. многодетных семей

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году предусмотрено строительство жилья для 8831 многодетной семьи, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году на улучшение жилищных условий направлено 17 438 многодетных семей. Для таких семей построили 12 584 жилых помещений общей площадью 907 тыс. кв.м. В текущем году предусмотрено строительство жилых помещений для 8831 многодетной семьи", - сказал Анатолий Сивак.

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