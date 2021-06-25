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В Беларуси в этом году предусмотрено строительство жилья для более 8,8 тыс. многодетных семей
25.06.2021 10:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году предусмотрено строительство жилья для 8831 многодетной семьи,
"В прошлом году на улучшение жилищных условий направлено 17 438 многодетных семей. Для таких семей построили 12 584 жилых помещений общей площадью 907 тыс. кв.м. В текущем году предусмотрено строительство жилых помещений для 8831 многодетной семьи", - сказал Анатолий Сивак.
/Будет дополнено/.-0-
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В прошлом году на улучшение жилищных условий направлено 17 438 многодетных семей. Для таких семей построили 12 584 жилых помещений общей площадью 907 тыс. кв.м.
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