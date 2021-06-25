Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака направлено в суд

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Им инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 УК. "Согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - сказали в Генпрокуратуре.

В надзорном органе пояснили, что основой для реализации такого замысла послужила успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем. Она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников. Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

"Обвиняемые и иные участники заговора распределили роли в указанном преступлении против государства и приступили к его исполнению", - отметили в Генпрокуратуре.

Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Светланы Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти. Призывали к забастовкам на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения. Неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства - нелегитимным.

На пресс-конференции, проведенной 18 августа 2020 года в Минске, Колесникова, Знак и ряд других лиц заявили о создании по инициативе Светланы Тихановской так называемого координационного совета как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти.

Скрывая свой мотив, в качестве официальной цели создания координационного совета они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси.

Вместе с тем действительной целью создания координационного совета была координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем, разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе, а также публичные призывы к воспрепятствованию законному функционированию органов государственной власти и управления.

Названные направления работы координационного совета свидетельствуют об осуществлении им экстремистской деятельности, добавили в надзорном ведомстве.

После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, достаточности собранной доказательной базы, согласились с правовой квалификацией содеянного.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-