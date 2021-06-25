Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 113 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства лесного хозяйства.

Такие меры распространяются почти на всю территорию страны. Исключением являются только Браславский район Витебской области, Мядельский, Копыльский и Логойский районы Минской области, а также Гродненский район.

Как отмечали накануне в Минлесхозе, пожароопасная обстановка в лесном фонде остается сложной. "В условиях аномальной жары призываем граждан временно отказаться от посещения лесов", - сказали в пресс-службе.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-