В Беларуси в этом году заменят более 1 тыс. км сетей тепло-, водоснабжения и канализации

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. км изношенных инженерных сетей тепло- и водоснабжения, канализации будет заменено в этом году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Рост числа аварий на инженерных сетях ЖКХ в минувшем году актуализирует задачу по ускорению замены изношенных сетей. По словам Анатолия Сивака, поставлена задача ежегодно заменять не менее 3% общей протяженности сетей водоснабжения и водоотведения со сверхнормативными сроками эксплуатации и не менее 4% теплосетей.

"В целом по стране в этом году планируется заменить 412 км сетей водоснабжения, 176 км канализации и 539 км теплосетей", - уточнил Анатолий Сивак.

На совместном заседании Анатолий Сивак доложил о результатах работы и повышении эффективности деятельности в строительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте, а также ответил на вопросы депутатов и сенаторов.

/Будет дополнено/.-0-