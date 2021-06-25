В регионах Беларуси за пять лет планируют построить 16 объектов по сортировке и переработке отходов

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшей пятилетке в Беларуси планируется построить 16 региональных объектов по сортировке и использованию отходов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сивак доложил о результатах работы и повышении эффективности деятельности в строительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте, а также ответил на вопросы депутатов и сенаторов.

В Беларуси отмечается динамика роста использования вторичных материальных ресурсов. Чтобы более эффективно выбирать из объема образующихся ТКО материалы и перерабатывать их для повторного использования, идет модернизация соответствующих производств.

"За пять лет планируется построить 16 региональных объектов по сортировке и использованию отходов. Один такой объект уже введен в эксплуатацию в апреле этого года в Витебской области", - сказал Анатолий Сивак.

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