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В регионах Беларуси за пять лет планируют построить 16 объектов по сортировке и переработке отходов
25.06.2021 11:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшей пятилетке в Беларуси планируется построить 16 региональных объектов по сортировке и использованию отходов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак сегодня
Анатолий Сивак доложил о результатах работы и повышении эффективности деятельности в строительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте, а также ответил на вопросы депутатов и сенаторов.
В Беларуси отмечается динамика роста использования вторичных материальных ресурсов. Чтобы более эффективно выбирать из объема образующихся ТКО материалы и перерабатывать их для повторного использования, идет модернизация соответствующих производств.
"За пять лет планируется построить 16 региональных объектов по сортировке и использованию отходов. Один такой объект уже введен в эксплуатацию в апреле этого года в Витебской области", - сказал Анатолий Сивак.
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В Беларуси отмечается динамика роста использования вторичных материальных ресурсов. Чтобы более эффективно выбирать из объема образующихся ТКО материалы и...
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