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Задание по капремонту жилья в этом году выполняется с опережением к 2020-му - Сивак

25.06.2021 11:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп выполнения капитального ремонта в этом году опережает показатели аналогичного периода 2020-го. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Из общего числа поступающих обращений граждан, связанных с технической эксплуатацией жилищного фонда, около 30% касаются капитального ремонта жилья.

"В 2020 году капитально отремонтировано 3,2 млн кв.м жилья, или 2,7% от обслуживаемой площади. В 2021 году облисполкомам и Мингорисполкому доведены задания по капитальному ремонту 3 млн 540 тыс. кв.м жилья. Мы идем с опережением прошлого года на 151%", - сообщил Анатолий Сивак.

В 2020 году завершилась двухлетняя программа по ускоренной замене старых лифтов, у которых вышли сроки эксплуатации. Перспектива на ближайшие пять лет - заменить еще 4727 лифтов, сроки эксплуатации которых как раз близятся к завершению. В том числе в этом году - 966 лифтов.

В целом в своем докладе перед Национальным собранием Анатолий Сивак сообщил о результатах работы и повышении эффективности деятельности в строительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте, а также ответил на вопросы депутатов и сенаторов.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В 2020 году капитально отремонтировано 3,2 млн кв.м жилья, или 2,7% от обслуживаемой площади. В 2021 году облисполкомам и Мингорисполкому доведены задания по капитальному...
 
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