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V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

25.06.2021 11:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Форум регионов Беларуси и России в 2018 году встречал Могилев. Его основной темой стало сотрудничество стран в сфере цифровой экономики. А главным событием форума - пленарное заседание с участием официальных лиц двух стран.

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Могилев, 2018 год

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Вопросы унификации и гармонизации законодательств обсудили на Форуме регионов. Во время работы секции. Могилев, 2018 год

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович. Могилев, 2018 год

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

Цифровая экономика, молодежная политика и безопасность, торговля, продовольствие, промышленная интеграция - все эти вопросы были в повестке двусторонних встреч. V Форум регионов Беларуси и России собрал в Могилеве более 2 тыс. участников. На мероприятие приехали представители деловых кругов, министерств и ведомств, руководители регионов и крупнейших предприятий.

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Участники V Форума регионов Беларуси и России возложили цветы на Буйничском поле, 2018 год

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Город мастеров в дни работы V Форума регионов Беларуси и России, 2018 год

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Концерт мастеров искусств Беларуси и России на Форуме регионов. Могилев, 2018 год

I Форум регионов прошел в Минске в 2014 году. На минской площадке обсуждали развитие АПК. Второй - год спустя принимали в Сочи, где главным вопросом была промышленная политика. III Форум регионов Беларуси и России состоялся в белорусской столице. Его основной темой стало сотрудничество в социальной сфере. А тематикой мероприятия четвертого были IT-технологии, торгово-экономическое сотрудничество, кооперация в машиностроении и агропромышленном комплексе.

В нынешнем году традиционно стартует очередное совместное масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".

Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-

V Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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V Форум регионов Беларуси и России собрал в Могилеве более 2 тыс. участников. На мероприятие приехали представители деловых кругов, министерств и ведомств,...
 
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