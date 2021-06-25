Лукашенко собирается сделать из Жировичей жемчужину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн - Sputnik. Жировичи должны стать жемчужиной, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В четверг белорусский лидер посещает Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь.

Он потребовал в течение этого года представить план модернизации Жировичей полностью - от центра до окраин по принципу Копыси".

"То, что я видел, это негоже. Надо привести в идеальное состояние. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски", - сказал глава государства, его слова приводит пресс-служба.

Президент заявил, что Жировичи - святыня православного мира, белорусских верующих и не только, куда всегда будут приезжать люди со всего света. По его словам, необходимо сделать все, чтобы сохранить в Беларуси главное достоинство - межконфессиональный мир.

Лукашенко отметил, что православие в республике имеет фундаментальное значение и заявил о попытках его сломать.

"В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них - это попытка сломать православие в Беларуси", - заявил он.

Также Лукашенко обсудил с митрополитом Вениамином возможное строительство новой обители на территории монастыря.

В свою очередь, Вениамин отметил, что также есть планы о переносе Минской духовной академии в Жировичи. Тем не менее, по его мнению, ее расположение в Минске имеет ряд преимуществ.

"Это возможность взаимодействия со светскими университетами, библиотеками. И там преподавателям легче добираться на занятия. Но семинария будет здесь однозначно. Мы сейчас ориентируемся на то, что уровень образования надо поднять на новый уровень" - отметил Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Лукашенко также в пятницу посетил могилу Филарета, на которую принес корзину белых роз.

Напомним, что почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев) скончался на 86-м году жизни 12 января 2021 года. По завещанию Филарета его похоронили в Жировичском монастыре, за алтарем Крестовоздвиженского храма рядом с могилой старца схиархимандрита Митрофана (Ильина).

Читайте также:

Надежда на чудо: праздник иконы Божией Матери прошел в Жировичах – фото

прошел в Жировичах – фото В Жировичах благодаря меценатам из России появится 58-метровая колокольня