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Лукашенко собирается сделать из Жировичей жемчужину

25.06.2021 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн - Sputnik. Жировичи должны стать жемчужиной, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В четверг белорусский лидер посещает Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь.

Он потребовал в течение этого года представить план модернизации Жировичей полностью - от центра до окраин по принципу Копыси".

"То, что я видел, это негоже. Надо привести в идеальное состояние. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски", - сказал глава государства, его слова приводит пресс-служба.

Президент заявил, что Жировичи - святыня православного мира, белорусских верующих и не только, куда всегда будут приезжать люди со всего света. По его словам, необходимо сделать все, чтобы сохранить в Беларуси главное достоинство - межконфессиональный мир.

Лукашенко отметил, что православие в республике имеет фундаментальное значение и заявил о попытках его сломать.

"В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них - это попытка сломать православие в Беларуси", - заявил он.

Также Лукашенко обсудил с митрополитом Вениамином возможное строительство новой обители на территории монастыря.

В свою очередь, Вениамин отметил, что также есть планы о переносе Минской духовной академии в Жировичи. Тем не менее, по его мнению, ее расположение в Минске имеет ряд преимуществ.

"Это возможность взаимодействия со светскими университетами, библиотеками. И там преподавателям легче добираться на занятия. Но семинария будет здесь однозначно. Мы сейчас ориентируемся на то, что уровень образования надо поднять на новый уровень" - отметил Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Лукашенко также в пятницу посетил могилу Филарета, на которую принес корзину белых роз. 

Напомним, что почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев) скончался на 86-м году жизни 12 января 2021 года. По завещанию Филарета его похоронили в Жировичском монастыре, за алтарем Крестовоздвиженского храма рядом с могилой старца схиархимандрита Митрофана (Ильина).

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Теги: Минск
 
 
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Речь идет об агрогородке и, в том числе, монастыре и храме, которые являются его частью - в ближайшее время Жировичи собираются модернизировать.
 
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