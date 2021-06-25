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В транспортном комплексе Беларуси наметился рост по основным показателям

25.06.2021 12:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В транспортной отрасли наметился рост по основным показателям: экспорту услуг и выручки по ним, грузообороту и пассажироперевозкам. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Снижение грузо- и пассажиропотока, в том числе из-за пандемии, повлияло на показатели транспортной отрасли. "Тем не менее, за прошедший период 2021 года в транспортном комплексе сформированы положительные тенденции по наращиванию объемов по основным показателям. За январь - апрель экспорт транспортных услуг превысил $1,3 млрд и вырос более чем на 12% к уровню аналогичного периода прошлого года. При этом 40% экспортной выручки заработано на международных перевозках автомобильным транспортом. Темп роста экспорта составил 116%", - доложил Анатолий Сивак.

За пять месяцев этого года грузооборот страны составил 49,4 млрд тоннокилометра, и он продолжает наращиваться в дорожном сообщении. Автомобильные грузовые перевозки оперативно переориентированы. "С двухкратным ростом объема грузооборота за пять месяцев сработала грузовая авиация", - добавил Анатолий Сивак.

Полное восстановление пассажирооборота сдерживает эпидситуация. Но вместе с тем за январь - май он составил 7,5 млрд пассажирокилометра. С восстановлением железнодорожного сообщения с Россией за пять месяцев наметился рост по данному виду транспорта на 7% к прошлому году.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Николая Петрова

 
Теги: Минск
 
 
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Полное восстановление пассажирооборота сдерживает эпидситуация. Но вместе с тем за январь - май он составил 7,5 млрд пассажирокилометра. С восстановлением...
 
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