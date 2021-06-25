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Ветераны ОВД и внутренних войск Беларуси празднуют 30-летие своей организации
25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В этом деле бывших не бывает! Белорусская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечает 30-летие. С юбилейной датой ветеранов поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что эти люди посвятили свою жизнь благородному делу обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в государстве, организации эффективной борьбы с преступностью и стали образцом преданного служения стране и народу для современных и будущих сотрудников подразделений МВД. Глава государства поблагодарил ветеранов за службу и активное участие в подготовке и воспитании нынешнего поколения солдат правопорядка.
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В этом деле бывших не бывает! Белорусская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечает 30-летие. С юбилейной датой...
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