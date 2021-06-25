ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ветераны ОВД и внутренних войск Беларуси празднуют 30-летие своей организации

25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В этом деле бывших не бывает! Белорусская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечает 30-летие. С юбилейной датой ветеранов поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что эти люди посвятили свою жизнь благородному делу обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в государстве, организации эффективной борьбы с преступностью и стали образцом преданного служения стране и народу для современных и будущих сотрудников подразделений МВД. Глава государства  поблагодарил ветеранов за службу и активное участие в подготовке и воспитании нынешнего поколения солдат правопорядка. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом деле бывших не бывает! Белорусская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отмечает 30-летие. С юбилейной датой...
 
Новости дня
Новости общества
 
По итогам проверки Генпрокуратуры в системе Минстройархитектуры в бюджет взыскано Br76,7 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by