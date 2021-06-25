"Властелин села": лучшую агросемью Минской области выбрали в Несвиже

Источник материала: БT

Блюда традиционной кухни, презентация своих подворий, творческие выступления и национальные костюмы - настоящий белорусский колорит под лучами июньского солнца. В Несвиже прошел региональный этап аграрного оупен-эйра "Властелин села". 14 семей со всех уголков Минской области поборолись за звание лучших в нескольких номинациях. Среди участников проекта - медики, учителя, водители, трактористы, лесничие - представители самых разных профессий. В программе - спортивная эстафета для всей семьи, интеллектуальный конкурс и, конечно, заготовка дров на скорость.

В итоге путевку в финал получила "фэмили-тим" из Несвижа. В полном составе она отправится представлять Минскую область на республиканском этапе, который состоится 10 июля в агрогородке Александрия.





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