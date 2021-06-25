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"Властелин села": лучшую агросемью Минской области выбрали в Несвиже
25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Блюда традиционной кухни, презентация своих подворий, творческие выступления и национальные костюмы - настоящий белорусский колорит под лучами июньского солнца. В Несвиже прошел региональный этап аграрного оупен-эйра "Властелин села". 14 семей со всех уголков Минской области поборолись за звание лучших в нескольких номинациях. Среди участников проекта - медики, учителя, водители, трактористы, лесничие - представители самых разных профессий. В программе - спортивная эстафета для всей семьи, интеллектуальный конкурс и, конечно, заготовка дров на скорость.
В итоге путевку в финал получила "фэмили-тим" из Несвижа. В полном составе она отправится представлять Минскую область на республиканском этапе, который состоится 10 июля в агрогородке Александрия.
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Блюда традиционной кухни, презентация своих подворий, творческие выступления и национальные костюмы - настоящий белорусский колорит под лучами июньского солнца....
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