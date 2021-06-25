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Министр связи и информатизации Беларуси встретился с выпускниками Белорусской государственной академии связи

25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Семь самых талантливых и целеустремленных выпускников Белорусской государственной академии связи накануне встретились с министром связи и информатизации Константином Шульганом. Встреча прошла в формате открытой и доверительной беседы. Руководитель ведомства дал обстоятельные ответы на актуальные вопросы. Речь о трудоустройстве и совершенствовании материально-технической базы учреждений образования. Сегодня важно модернизировать учебный процесс студентов, чтобы  максимально приблизить их к реальным условиям будущей работы. 

Молодых специалистов, как и большинство других выпускников, ждут рабочие места на крупных белорусских предприятиях, в организациях сферы связи и телекоммуникаций республики.


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Теги: Минск
 
 
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Семь самых талантливых и целеустремленных выпускников Белорусской государственной академии связи накануне встретились с министром связи и информатизации...
 
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