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Продолжается подготовка к юбилейному фестивалю в Витебске

25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юбилейный XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году соберет участников и гостей из 33 стран.

Вопросам эпидбезопасности должно быть уделено первостепенное внимание, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко во время заседания оргкомитета в Витебске. Обсудили программу фестиваля: жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия). Коснулись вопросов условий проживания и питания участников фестиваля. Для комфортного отдыха уже подготовлено более 70 объектов городской инфраструктуры, планируется создание турмаршрутов для гостей фестиваля.

Виктор Глушин, зампредседателя Витебского горисполкома:

Особое внимание - фестивальным объектам, их ремонту, в том числе появилась новая сцена в парке Мазурина, там, где будут также проходить мероприятия "Славянского базара". И Летний амфитеатр - центр культуры Витебска - необходимые работы там будут проведены.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ряд моментов, которые будут внедрены, это пешие прогулки по городу, обязательно будет задействована инфраструктура близлежащих регионов, традиционно - усадьба Ильи Репина, музей Шагала, и нам обещали продемонстрировать и для жителей города Витебска, и для прибывающих туристов водную прогулку полюбоваться красотами Витебска.

Участники оргкомитета также посетили фестивальную площадку - Летний амфитеатр, где ознакомились с организацией охраны общественного порядка во время концертов. Юбилейный "Славянский базар" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля.


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Теги: Витебск
 
 
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Юбилейный XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году соберет участников и гостей из 33 стран. Вопросам эпидбезопасности...
 
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