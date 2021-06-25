Продолжается подготовка к юбилейному фестивалю в Витебске

Источник материала: БT

Юбилейный XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году соберет участников и гостей из 33 стран.

Вопросам эпидбезопасности должно быть уделено первостепенное внимание, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко во время заседания оргкомитета в Витебске. Обсудили программу фестиваля: жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия). Коснулись вопросов условий проживания и питания участников фестиваля. Для комфортного отдыха уже подготовлено более 70 объектов городской инфраструктуры, планируется создание турмаршрутов для гостей фестиваля.

Виктор Глушин, зампредседателя Витебского горисполкома:

Особое внимание - фестивальным объектам, их ремонту, в том числе появилась новая сцена в парке Мазурина, там, где будут также проходить мероприятия "Славянского базара". И Летний амфитеатр - центр культуры Витебска - необходимые работы там будут проведены.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ряд моментов, которые будут внедрены, это пешие прогулки по городу, обязательно будет задействована инфраструктура близлежащих регионов, традиционно - усадьба Ильи Репина, музей Шагала, и нам обещали продемонстрировать и для жителей города Витебска, и для прибывающих туристов водную прогулку полюбоваться красотами Витебска.

Участники оргкомитета также посетили фестивальную площадку - Летний амфитеатр, где ознакомились с организацией охраны общественного порядка во время концертов. Юбилейный "Славянский базар" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля.





Читайте также:









