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А. Талай: Против нас идет война, и мы должны выстоять

25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Против нас идет война, и мы должны выстоять. Такое мнение высказал известный общественный деятель, паралимпиец и мотиватор Алексей Талай, комментируя введение секторальных санкций Европейским союзом.

Алексей Талай, паралимпиец:

То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я вообще давно уже никаких иллюзий не питаю относительно всего "цивилизованного" западного мира по отношению к нам. Эта ситуация с санкциями показала, что ничего в этом мире не поменялось. И, к сожалению, наши многие граждане до сих пор этого не увидели, не поняли, что те механизмы интервенции поменяли свой внешний вид. Сегодня страны захватываются оранжевыми технологиями, глубоко срежиссированными и продуманными высококлассными психологами сценариями. И если мы сейчас не встрепенемся, в Год народного единства, объявленный главой государства, не объединимся все - молодежь, предприниматели, айтишники, труженики села, заводчане - нас сомнут, уничтожат.


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Против нас идет война, и мы должны выстоять. Такое мнение высказал известный общественный деятель, паралимпиец и мотиватор Алексей Талай, комментируя введение...
 
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