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В Минске прошел торжественный выпуск молодых специалистов МЧС

25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжественный выпуск молодых специалистов МЧС. Накануне 284 выпускника получили дипломы университета гражданской защиты. 141 из них - долгожданные лейтенантские погоны.  

В ходе церемонии молодые офицеры заложили памятную плиту выпуска-2021 и подарили всем присутствующим музыкальный подарок - вальс, а также попрощались со знаменем университета и в последний раз прошли торжественным маршем по плацу вуза спасателей.

В этом году диплом белорусского университета МЧС получили и 46 иностранных специалистов из Азербайджана, Казахстана, России и Грузии. 27-ми выпускникам присвоена академическая степень магистра.


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Торжественный выпуск молодых специалистов МЧС. Накануне 284 выпускника получили дипломы университета гражданской защиты. 141 из них - долгожданные лейтенантские...
 
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