|
А. Сыч: Все предприятия, которые попали под удар, несут серьезные налоги в бюджет
25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Секторальные санкции, которые ввели против Беларуси, бьют исключительно по социальным гарантиям, которые предоставляет государство для населения, считают аналитики и называют их антинародными.
Андрей Сыч, политолог:
Все предприятия, которые попали под удар, являются высокомаржинальными и несут серьезные налоги в бюджет, из которого впоследствии выплачивают зарплату учителям и врачам, пособие инвалидам и матерям. Если хотели ударить по Президенту Беларуси, так надо было блокировать его мифические счета с триллиардами долларов. Александр Лукашенко сам неоднократно рекомендовал это сделать. Но вместо этого на Западе решили объедать простых людей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секторальные санкции, которые ввели против Беларуси, бьют исключительно по социальным гарантиям, которые предоставляет государство для населения, считают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)