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А. Сыч: Все предприятия, которые попали под удар, несут серьезные налоги в бюджет

25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Секторальные санкции, которые ввели против Беларуси, бьют исключительно по социальным гарантиям, которые предоставляет государство для населения, считают аналитики и называют их антинародными. 

Андрей Сыч, политолог:

Все предприятия, которые попали под удар, являются высокомаржинальными и несут серьезные налоги в бюджет, из которого впоследствии выплачивают зарплату учителям и врачам, пособие инвалидам и матерям. Если хотели ударить по Президенту Беларуси, так надо было блокировать его мифические счета с триллиардами долларов. Александр Лукашенко сам неоднократно рекомендовал это сделать. Но вместо этого на Западе решили объедать простых людей.


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Секторальные санкции, которые ввели против Беларуси, бьют исключительно по социальным гарантиям, которые предоставляет государство для населения, считают...
 
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