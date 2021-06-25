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В замке Радзивиллов стартовали вечера Большого театра

25.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Набукко", которого не видел даже искушенный минский зритель, споет сегодня в Несвижском дворце! Премьера оперы Верди в концертном формате - одно из главных событий фестивального open-air Большого театра Беларуси. Классика на воздухе в коллаборации с атмосферой резиденции возвращается спустя год "ковидного молчания". Три дня мировых шедевров на трех локациях Несвижа от голосов народных и заслуженных артистов страны - Шарубиной, Москвиной, Трифонова, Сало. Всего более трех сотен певцов, хореографов , музыкантов, работников театра и тонны света и мобильных декораций уже на пути в Несвиж.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

Билеты раскуплены, мы так жалеем, что больше туда мест не помещается. Потому что, наверное, и люди истосковались по этому общению. Все-таки мы 11 лет проводим эти мероприятия. И, конечно, очень много маленьких проектов везем. Даже нельзя сказать, что они маленькие, они какие-то удивительные и разнообразные - от духовной музыки в костеле до французского вокала. Поэтому три дня. Мы любим Несвиж, и мы ему дарим это праздник.

Услышать оперу "Набукко" или понаблюдать за субботней "Ночью перевоплощений" через классику из мюзиклов смогут 640 зрителей (именно столько мест в партере). Планируется аншлаг. Кроме главной фестивальной площадки во внутреннем дворике замка, еще шесть концертов запланированы днем в театральном зале дворца и в стенах одного из красивейших барочных костелов Европы - Божьего Тела.


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"Набукко", которого не видел даже искушенный минский зритель, споет сегодня в Несвижском дворце! Премьера оперы Верди в концертном формате - одно из главных событий...
 
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