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Митрополит Вениамин: в Конституции важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа
25.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. В обновленной Конституции Беларуси важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа. Такое мнение в общении с журналистами высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Жировичском мужском монастыре
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Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Жировичском мужском монастыре встречу с православным духовенством. По словам митрополита, на ней в том...
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