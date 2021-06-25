Митрополит Вениамин: в Конституции важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа

Источник материала: БелТА

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. В обновленной Конституции Беларуси важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа. Такое мнение в общении с журналистами высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Жировичском мужском монастыре встречу с православным духовенством. По словам митрополита, на ней в том числе обсуждалась и необходимость отметить в главном законе страны важность духовных ориентиров белорусского народа и сохранения его духовного наследия.

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