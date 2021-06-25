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Митрополит Вениамин: государству и церкви невозможно решать задачи без объединения усилий
25.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Государству и церкви невозможно решать свои задачи без взаимодействия и объединения усилий.
"Государству и церкви невозможно решать свои задачи без взаимодействия и объединения усилий", - сказал владыка.
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Такое мнение в общении с журналистами высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
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