Митрополит Вениамин: государству и церкви невозможно решать задачи без объединения усилий

Источник материала: БелТА

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Государству и церкви невозможно решать свои задачи без взаимодействия и объединения усилий. Такое мнение в общении с журналистами высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государству и церкви невозможно решать свои задачи без взаимодействия и объединения усилий", - сказал владыка.

/Будет дополнено/.-0-