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Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси
25.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
Изменения предусматривают возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва.-0-
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Изменения предусматривают возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей...
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