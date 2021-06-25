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Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси

25.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Изменения предусматривают возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения предусматривают возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей...
 
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