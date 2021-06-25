В Беларуси завершается первый этап военных сборов пограничников запаса

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В органах пограничной службы завершается первый этап проведения учебных военных сборов приписного состава с военнообязанными, состоящими в запасе. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Ежегодные сборы - один из важнейших элементов поддержания высокой боевой и мобилизационной готовности органов пограничной службы с учетом существующих в настоящее время вызовов и угроз безопасности нашего государства", - сказали в Госпогранкомитете.

Основная цель сборов - поддержание боевой и мобилизационной готовности, восстановление ранее приобретенных знаний и практических навыков военнообязанных по охране государственной границы.

С 2014 года в пограничном ведомстве создана и эффективно функционирует система мобилизационной подготовки.-0-