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В Беларуси завершается первый этап военных сборов пограничников запаса
25.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В органах пограничной службы завершается первый этап проведения учебных военных сборов приписного состава с военнообязанными, состоящими в запасе. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
"Ежегодные сборы - один из важнейших элементов поддержания высокой боевой и мобилизационной готовности органов пограничной службы с учетом существующих в настоящее время вызовов и угроз безопасности нашего государства", - сказали в Госпогранкомитете.
Основная цель сборов - поддержание боевой и мобилизационной готовности, восстановление ранее приобретенных знаний и практических навыков военнообязанных по охране государственной границы.
С 2014 года в пограничном ведомстве создана и эффективно функционирует система мобилизационной подготовки.-0-
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"Ежегодные сборы - один из важнейших элементов поддержания высокой боевой и мобилизационной готовности органов пограничной службы с учетом существующих в...
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