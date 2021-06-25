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Два общественных объединения ликвидированы по заявлениям Минюста

25.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два общественных объединения ликвидированы по заявлениям Министерства юстиции. Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Заявления в Верховный суд о ликвидации республиканского общественного объединения "Аналитический центр "Стратегия" и общественного объединения "Белорусская ассоциация женщин-юристов" были поданы в мае и июне этого года. Основанием послужило то, что эти общественные объединения не представляли в Министерство юстиции в течение трех лет подряд (в 2019, 2020 и 2021 годах) в установленный срок информацию о продолжении своей деятельности и другие сведения, предусмотренные ч.6 ст.24 закона "Об общественных объединениях".

"Непредставление общественным объединением ежегодной отчетности о своей деятельности является основанием для его ликвидации по решению суда", - отметили в Минюсте.

Верховный суд 23 июня принял решение о ликвидации Белорусской ассоциации женщин-юристов, а 24 июня - аналитического центра "Стратегия".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Непредставление общественным объединением ежегодной отчетности о своей деятельности является основанием для его ликвидации по решению суда", - отметили в...
 
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