ФПБ: наниматели принимают меры по улучшению условий труда в жару, но их пока недостаточно

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. О результатах мониторингов температурного режима на предприятиях в условиях сильной жары сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси. Об этом БЕЛТА проинформировали в пресс-службе ФПБ.

Главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько пояснил: "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях утверждены постановлением Министерства здравоохранения №33. Его действие распространяется на организации всех форм собственности, физических лиц и ИП. Нормы для производственных и для офисных помещений, безусловно, разные. Но в цехах некоторых предприятий создать комфортную температуру в существующих погодных условиях не всегда получается из-за специфики производственного процесса. Наниматель в таких случаях обязан предусмотреть меры защиты работников: дополнительные перерывы, кондиционирование воздуха, воздушное душирование, применение СИЗ, создание помещений для отдыха. Также обязанность руководителя - регламентировать время работы с учетом вредных условий".

В Белорусском профсоюзе работников отраслей промышленности "Белпрофмаш" отметили, что повышение температурного режима не стало неожиданностью. "Как и во время сильных морозов зимой, профкомы сегодня ведут планомерную работу по соблюдению норм охраны труда и принятию необходимых мер в случае ухудшения погодных условий. Многие подобные нормы отражены также в тарифных и коллективных договорах отрасли. На многих предприятиях с наступлением жары подготовлены приказы, распоряжения по цехам по увеличению технологических перерывов до ежечасных, обеспечению питьевой водой, свободным доступом в гардеробные помещения и душевые, смещению графиков рабочих смен", - подчеркнули в профсоюзе.

Например, на БМЗ заранее было закуплено дополнительное охладительное оборудование, на Минском автомобильном заводе установлены кулеры для охлаждения воды, на БЕЛАЗе налажено дополнительное обеспечение питьевой водой литейщиков и ограничено проведение огневых работ. На заводе "БЕЛДЖИ" по приказу нанимателя при повышении температуры выше 28 градусов для всех структурных подразделений определены дополнительные технологические перерывы по 10 минут каждый час. Профсоюзный комитет совместно с нанимателем закупают для работников около 1 тыс. л воды в день. На солигорской "Купалинке" с 23 по 25 июня рабочим промышленно-производственного персонала продолжительность рабочей смены сокращена с 8 до 7 часов. На Минском тракторном заводе оборудованы вентиляторы и допускается смещение графиков работы рабочих смен. На заводе "Атлант" увеличено количество технологических перерывов даже для работников конвейерных установок.

На днях на Белорусско-германском производственном совместном предприятии "Минский мебельный центр" также прошел внеплановый мониторинг соблюдения температурного режима. Техническая инспекция труда профсоюза работников леса и природопользования отмечает принятые там меры в условиях наступления сильной жары. Речь идет об обязательном проветривании комнат отдыха и приема пищи, обеспечении бесперебойной работы сатураторных установок и других источников воды, организации дополнительных перерывов для отдыха при температуре воздуха выше 27 градусов. Также приказом нанимателя рабочий день 25 июня 2021 года перенесен на второе полугодие.

В целом профсоюзные организации продолжают держать на контроле ситуацию с температурным режимом на предприятиях. Тем не менее, пока ситуацию нельзя назвать благоприятной. На горячую линию ФПБ продолжают поступать обращения в связи с превышением норм температурного режима и недостаточными мерами для решения проблемы со стороны нанимателя.

"Напоминаем, если на вашем предприятии или в организации есть проблемы с соблюдением норм техники безопасности и нарушается температурный режим, а наниматель не принимает должных мер, вы можете обратиться на горячую линию ФПБ по номеру 8 (017) 203-90-48. Техническая инспекция труда готова при необходимости выехать на место, зафиксировать нарушение и помочь принять меры", - добавили в ФПБ.-0-