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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 26 июня из-за гроз

25.06.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 26 июня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, днем местами град. Утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по востоку - плюс 30-34, в отдельных районах - плюс 35-36.-0-

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Теги: Минск
 
 
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В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, днем...
 
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