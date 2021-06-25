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Наружное метро построят в Минске
25.06.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн - Sputnik. В Минске будет строиться наружное метро, это станет альтернативной городскому трамваю, заявил в пятницу заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак, выступая на совместном заседании нижней и верхней палаты парламента.
"Стоит на повестке дня развитие трамвая, но не обычного городского трамвая. А как альтернативы - наружное метро. Мы над этим работаем", - сказал он.
Вице-премьер пояснил, что в столице будет реализована кольцевая линия метро, которая есть в генплане - и она будет на поверхности, как это сделано во многих странах Европы. По его словам, по такому же принципу городской электротранспорт можно модернизировать в Новополоцке, где также ходят трамваи.
В настоящее время в Минске идет
Четвертая линия, которая будет дублировать второе автотранспортное кольцо, будет состоять из 17 станций.
Напомним, что в прошлом году власти города сообщили о планах
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По мнению вице-премьера, в стране нужно модернизировать городской электротранспорт - кроме Минска, подобные проекты можно реализовать в Новополоцке.
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