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Наружное метро построят в Минске

25.06.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 июн - Sputnik. В Минске будет строиться наружное метро, это станет альтернативной городскому трамваю, заявил в пятницу заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак, выступая на совместном заседании нижней и верхней палаты парламента.

"Стоит на повестке дня развитие трамвая, но не обычного городского трамвая. А как альтернативы - наружное метро. Мы над этим работаем", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что в столице будет реализована кольцевая линия метро, которая есть в генплане - и она будет на поверхности, как это сделано во многих странах Европы. По его словам, по такому же принципу городской электротранспорт можно модернизировать в Новополоцке, где также ходят трамваи.

В настоящее время в Минске идет строительство метрополитена. В ноябре 2020 года были открыты 4 станции 3-ей линии метро - Ковальская Слобода, Вокзальная, площадь Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь. Сейчас работы идет на будущей станции Слуцкий гостинец. В перспективе 3-я ветка будет состоять из 14 станций.

Четвертая линия, которая будет дублировать второе автотранспортное кольцо, будет состоять из 17 станций. 

Напомним, что в прошлом году власти города сообщили о планах строительстве скоростного трамвая, который называют "наземным метро". Уточнялось, что строительство внесено в генплан Минска, а финансирование работ по проектированию первой трассы скоростного трамвая должно было быть включено в Инвестпрограмму Минска на 2020 год.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению вице-премьера, в стране нужно модернизировать городской электротранспорт - кроме Минска, подобные проекты можно реализовать в Новополоцке.
 
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