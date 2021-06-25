Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам профилактики правонарушений

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона подготовлен Министерством внутренних дел и внесен в Палату представителей Советом Министров. Цель документа - повышение эффективности профилактики домашнего насилия, уровня защищенности граждан от него.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об основах деятельности по профилактике правонарушений", "О социальном обслуживании", "Об оружии" и "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них".

В частности, документ предусматривает расширение круга лиц, насилие в отношении которых квалифицируется как домашнее, путем отнесения к таким лицам бывших супругов, раздельно проживающих близких родственников, иных граждан. Основные принципы деятельности субъектов профилактики правонарушений дополняются такими принципами, как сохранение традиционных семейных ценностей, уважение частной жизни, недопустимость рассмотрения обычаев, религиозных убеждений, вероисповедания, традиций как оправдания правонарушений, приоритет предупредительных мер над мерами ответственности.-0-