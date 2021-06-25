Депутаты ратифицировали соглашение о госконтроле за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва ратифицировали Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 18 июня 2021 года.

Подписание соглашения способствует созданию эффективного механизма для решения спорных вопросов, связанных с остановкой поставок продукции. Изменения концептуальных подходов к организации государственного контроля (надзора), применяемых государствами - членами Евразийского экономического союза, в связи с подписанием соглашения не требуется.-0-