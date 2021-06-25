|
Депутаты ратифицировали соглашение о госконтроле за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС
25.06.2021 13:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании
Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 18 июня 2021 года.
Подписание соглашения способствует созданию эффективного механизма для решения спорных вопросов, связанных с остановкой поставок продукции. Изменения концептуальных подходов к организации государственного контроля (надзора), применяемых государствами - членами Евразийского экономического союза, в связи с подписанием соглашения не требуется.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 18 июня 2021 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)