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Депутаты ратифицировали соглашение о госконтроле за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС

25.06.2021 13:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва ратифицировали Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 18 июня 2021 года.

Подписание соглашения способствует созданию эффективного механизма для решения спорных вопросов, связанных с остановкой поставок продукции. Изменения концептуальных подходов к организации государственного контроля (надзора), применяемых государствами - членами Евразийского экономического союза, в связи с подписанием соглашения не требуется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 18 июня 2021 года.
 
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