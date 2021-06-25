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Караник: православная церковь и государство преследуют единую цель - сохранить мир

25.06.2021 13:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Православная церковь и государство преследуют единую цель - сохранить межконфессиональный и межнациональный мир. Об заявил журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, который присутствовал на встрече Президента с духовенством в мужском монастыре в Жировичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда цели едины, то находить контакты и точки соприкосновения всегда легко. А у православной церкви и представителей власти в Беларуси цели одни - сохранить на нашей земле межконфессиональный и межнациональный мир. Это то, чем мы гордимся. То, что многие считают незыблемым, само собой разумеющимся. Но это результат кропотливой работы всех ветвей власти, всех конфессий. И наша основная задача - это удержать, сделать все, чтобы на этой земле люди жили в мире и согласии", - сказал губернатор.

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"Когда цели едины, то находить контакты и точки соприкосновения всегда легко. А у православной церкви и представителей власти в Беларуси цели одни - сохранить на...
 
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