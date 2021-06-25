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Депутаты приняли во втором чтении законопроект о таможенном регулировании в Беларуси
25.06.2021 13:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты
Совет Министров 24 июня 2020 года по согласованию с главой государства внес в Палату представителей проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", который 2 октября 2020 года был принят в первом чтении в авторской редакции.
Документ направлен на совершенствование правового механизма регулирования отношений в сфере таможенного дела, приведение законодательства Республики Беларусь в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, иными международными договорами и актами ЕАЭС, регулирующими таможенные правоотношения, а также сокращение административных барьеров и упрощение порядка совершения таможенных операций. -0-
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Документ направлен на совершенствование правового механизма регулирования отношений в сфере таможенного дела.
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