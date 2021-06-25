Правозащитники: домашний арест — это несвобода

Правозащитники подчеркивают, что переведение задержанных под домашний арест не является поводом для того, чтобы они перестали быть политзаключенными.

ПЦ «Весна» отмечает, что в условиях домашнего ареста люди лишены возможности выходить на улицу, иметь коммуникацию даже с близкими родственниками, пользоваться интернетом. Также существуют прецеденты, когда вместе с заключёнными при домашнем аресте постоянно находились сотрудники силовых структур.

Правозащитники заявляют, что в таких условиях содержание заключенных под домашним арестом рассматривается как место несвободы. Они также отмечают, что София Сапега и Роман Протасевич после помещения под домашний арест не утратили статус политических заключенных.

Светлана Тихановская, комментируя новость, также подчеркнула: «То, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, – это хорошая новость. Но домашний арест – это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит они все еще в заложниках».