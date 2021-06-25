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Запросы и предложения граждан должны быть услышаны при корректировке Конституции - Андрейченко

25.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запросы и предложения граждан должны быть услышаны при корректировке Конституции. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом приближении проект обновленной Конституции должен быть подготовлен уже к августу. И это налагает на нас особую ответственность, особенно в плане работы на местах, с обществом. За каждым из депутатов стоят десятки тысяч граждан. Их мнения, запросы и предложения должны быть услышаны. Такую задачу поставил глава государства, обращаясь в Овальном зале непосредственно к депутатам", - сказал Владимир Андрейченко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"За каждым из депутатов стоят десятки тысяч граждан. Их мнения, запросы и предложения должны быть услышаны. Такую задачу поставил глава государства, обращаясь в...
 
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