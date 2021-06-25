ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрейченко: мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси

25.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разумеется, мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси. Но это вовсе не означает, что мы закрыты для равноправного и уважительного диалога с европейскими партнерами. Тем более что в старой Европе немало политиков, которые прекрасно понимают всю бессмысленность и опасность затеи поставить Беларусь на колени", - сказал Владимир Андрейченко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Но это вовсе не означает, что мы закрыты для равноправного и уважительного диалога с европейскими партнерами", - сказал председатель Палаты представителей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дипломы с отличием получили 70 выпускников БГМУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by