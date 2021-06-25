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Андрейченко: мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси
25.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии
"Разумеется, мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси. Но это вовсе не означает, что мы закрыты для равноправного и уважительного диалога с европейскими партнерами. Тем более что в старой Европе немало политиков, которые прекрасно понимают всю бессмысленность и опасность затеи поставить Беларусь на колени", - сказал Владимир Андрейченко.
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"Но это вовсе не означает, что мы закрыты для равноправного и уважительного диалога с европейскими партнерами", - сказал председатель Палаты представителей...
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