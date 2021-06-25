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Дипломы с отличием получили 70 выпускников БГМУ

25.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете сегодня большой праздник - "Гиппократ". В этот день дипломы с отличием ведущего медицинского учреждения высшего образования страны получили 70 выпускников 2021 года. Это почти на пару десятков больше, чем в минувшем году, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая перед состоявшимися врачами и провизорами, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что более 50% выпускников в тяжелых 2020-2021 годах оттачивали свои профессиональные знания и умения в красных зонах больниц и поликлиник, что несомненно станет большим подспорьем в работе.

Министр также напомнил о планах по внедрению резидентуры и развитию электронного здравоохранения.

Дмитрий Пиневич не только высказал слова напутствия в профессиональную жизнь, но и пожелал не утратить, выходя из стен альма-матер, сплоченности. "Добро пожаловать в систему здравоохранения", - заключил он.

Всего дипломы в этом году получат более тысячи выпускников БГМУ.

Мероприятие "Гиппократ" проходит в Белорусском государственном медицинском университете уже более 20 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Пиневич не только высказал слова напутствия в профессиональную жизнь, но и пожелал не утратить, выходя из стен альма-матер, сплоченности. "Добро пожаловать...
 
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