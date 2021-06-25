ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрейченко: Беларусь испытала на себе действие самых современных гибридных технологий

25.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь испытала на себе действие самых современных гибридных технологий, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Суверенитет стоит дорого. Этот посыл был главным на встрече главы государства с парламентариями, членами Конституционной комиссии, представителями органов власти, общественных объединений и массмедиа. Развитие ситуации вокруг Беларуси со всей очевидностью подтверждает эту истину. Ведь именно независимая позиция Беларуси на международной арене и приверженность принципам справедливого мироустройства стали причиной того, что против нашего народа была развязана неприкрытая война, - сказал Владимир Андрейченко. - На реализацию "цветного блицкрига" брошены огромные финансовые ресурсы. Мы испытали на себе действие самых современных гибридных технологий - от раскачивания общества изнутри до попытки физического устранения первых лиц государства и их близких родственников".

Не предприняв никаких усилий для объективного анализа ситуации, коллективный Запад запустил процесс экономического удушения страны. "И особый цинизм состоит в том, что очередные санкции против нашей страны введены именно в день начала Великой Отечественной войны", - отметил спикер.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Суверенитет стоит дорого. Этот посыл был главным на встрече главы государства с парламентариями, членами Конституционной комиссии, представителями органов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь сделает все необходимое для защиты суверенитета и территориальной целостности - Андрейченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by