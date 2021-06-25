Андрейченко: Беларусь испытала на себе действие самых современных гибридных технологий

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь испытала на себе действие самых современных гибридных технологий, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Суверенитет стоит дорого. Этот посыл был главным на встрече главы государства с парламентариями, членами Конституционной комиссии, представителями органов власти, общественных объединений и массмедиа. Развитие ситуации вокруг Беларуси со всей очевидностью подтверждает эту истину. Ведь именно независимая позиция Беларуси на международной арене и приверженность принципам справедливого мироустройства стали причиной того, что против нашего народа была развязана неприкрытая война, - сказал Владимир Андрейченко. - На реализацию "цветного блицкрига" брошены огромные финансовые ресурсы. Мы испытали на себе действие самых современных гибридных технологий - от раскачивания общества изнутри до попытки физического устранения первых лиц государства и их близких родственников".

Не предприняв никаких усилий для объективного анализа ситуации, коллективный Запад запустил процесс экономического удушения страны. "И особый цинизм состоит в том, что очередные санкции против нашей страны введены именно в день начала Великой Отечественной войны", - отметил спикер.

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