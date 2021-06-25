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Беларусь сделает все необходимое для защиты суверенитета и территориальной целостности - Андрейченко

25.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство сделает все необходимое для защиты суверенитета, территориальной целостности и права народа выбирать свой путь развития на основе национальных интересов, традиций и особенностей менталитета. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское государство в состоянии и сделает все необходимое для защиты суверенитета, территориальной целостности и права народа выбирать свой путь развития на основе национальных интересов, традиций и особенностей менталитета. Принятые в ходе сессии законы, направленные на защиту суверенитета, конституционного строя, недопущение реабилитации нацизма, противодействие экстремизму и терроризму, - это четкий и недвусмысленный сигнал всем, кто стремится разрушить Беларусь. Любые их действия, направленные на дискредитацию государства, подрыв экономики и разжигание ненависти в обществе, получат жесткий и решительный отпор", - сказал Владимир Андрейченко.

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Теги: Минск
 
 
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