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Беларусь сделает все необходимое для защиты суверенитета и территориальной целостности - Андрейченко
25.06.2021 14:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство сделает все необходимое для защиты суверенитета, территориальной целостности и права народа выбирать свой путь развития на основе национальных интересов, традиций и особенностей менталитета. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусское государство в состоянии и сделает все необходимое для защиты суверенитета, территориальной целостности и права народа выбирать свой путь развития на основе национальных интересов, традиций и особенностей менталитета. Принятые в ходе сессии законы, направленные на защиту суверенитета, конституционного строя, недопущение реабилитации нацизма, противодействие экстремизму и терроризму, - это четкий и недвусмысленный сигнал всем, кто стремится разрушить Беларусь. Любые их действия, направленные на дискредитацию государства, подрыв экономики и разжигание ненависти в обществе, получат жесткий и решительный отпор", - сказал Владимир Андрейченко.
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Беларусь сделает все необходимое для защиты суверенитета и территориальной целостности - Андрейченко
"Белорусское государство в состоянии и сделает все необходимое для защиты суверенитета, территориальной целостности и права народа выбирать свой путь развития на...
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